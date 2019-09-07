محمد صلاح مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية

نواف السالم(صدى):

أوضحت شبكة ” فوكس سبورتس ” الأمريكية، أن هناك خمسة مرشحين هم الأوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وذكرت الشبكة أن لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح يعتبر من المرشحين للفوز بهذه الجائزة، نظرا لإنجازاته الكبيرة مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت إلى أن حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر، المتوج بلقبي دوري الأبطال وكوبا أمريكا، سيكون بين المنافسين على نيل الجائزة.

كما يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي بين المرشحين الأبرز للجائزة، إضافة إلى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك .

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في عامين متتاليين، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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