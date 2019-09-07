‏عبدالله الفرج : غوميز يدفع لاعب والفرج يسجل كأنها مباراة ودية

الأحد 8
سبتمبر
اخي عبدالله بس ما شفت الا هدف الهلال واينك عن هدف حمدلله امام الفتح العام الماضي طال عمرك نفس حركة قوميز والا ما تقدر. تكلم عنها لانها كانت فيه دفع رباعي قوي. قوميز قاصدها يبي يقلد حمدلله. ويبي يشوف ردك انت وغيرك على هذه اللقطة
وش رأيك في هدف حمد الله في الاتفاق ؟؟؟
هذا دفع عالمي استثنائي🤣🤣
لاتتكلم يا استاذ عبدالله قلناها وكلامك صح ولكن حولو يد قوميز وزملاه الى اعاقة المدافع وخربين يسل وهدفين في او المباراه لن تعدي لاي لاعب اخر ونتمى ان تحدث لمافع الهلالفي او المباراه اوعند نهايتها ةهو مهزوم والله لن يحتسب الهدف الشغله واضحه وهذا نادي بطولاته مشبوه وتعاقداته غير سليمه ولكن يجونك اعلام النفاق بتاييد مايحدث للهلال عكس الانديه الاخرى شاهدو مباراتين للاهلي الولاء فيه ضربة جزاء ولم تحتسب والثانيه يدعس المدافع على رجل دجانيني ولم تحتسب واضحه اين الحكام واين الفار والمحللين والمشاهدين شاهدوها بوضوح تحكيم مسير وليس نزيه اقولها بكل صراحه نتيجه بشرف يرفع لها الرايه البيضا ولكن فوز بتلاعب يهدم رونق التنافس والقادم اسوى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
ياليت تعرف تكتب مالك ومال الهلال يافاشل يازائرع مدري اسمك كذا او ماتعرف حتي تكتب اسمك
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سعيد الهلالي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 23 ساعة
اخي عبدالله بس ما شفت الا هدف الهلال واينك عن هدف حمدلله امام الفتح العام الماضي طال عمرك نفس حركة قوميز والا ما تقدر. تكلم عنها لانها كانت فيه دفع رباعي قوي. قوميز قاصدها يبي يقلد حمدلله. ويبي يشوف ردك انت وغيرك على هذه اللقطة
أبو بدر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
وش رأيك في هدف حمد الله في الاتفاق ؟؟؟
هذا دفع عالمي استثنائي🤣🤣
زائرع[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 18 ساعة
لاتتكلم يا استاذ عبدالله قلناها وكلامك صح ولكن حولو يد قوميز وزملاه الى اعاقة المدافع وخربين يسل وهدفين في او المباراه لن تعدي لاي لاعب اخر ونتمى ان تحدث لمافع الهلالفي او المباراه اوعند نهايتها ةهو مهزوم والله لن يحتسب الهدف الشغله واضحه وهذا نادي بطولاته مشبوه وتعاقداته غير سليمه ولكن يجونك اعلام النفاق بتاييد مايحدث للهلال عكس الانديه الاخرى شاهدو مباراتين للاهلي الولاء فيه ضربة جزاء ولم تحتسب والثانيه يدعس المدافع على رجل دجانيني ولم تحتسب واضحه اين الحكام واين الفار والمحللين والمشاهدين شاهدوها بوضوح تحكيم مسير وليس نزيه اقولها بكل صراحه نتيجه بشرف يرفع لها الرايه البيضا ولكن فوز بتلاعب يهدم رونق التنافس والقادم اسوى
ابوعماد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
ياليت تعرف تكتب مالك ومال الهلال يافاشل يازائرع مدري اسمك كذا او ماتعرف حتي تكتب اسمك