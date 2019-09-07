مصرع طالب بسبب الإبل السائبة في العرضيات

نايف السالم(صدى):

لقى طالب يدرس بالصف الثالث الثانوي، مصرعه فجر أمس الجمعة، حيث اصطدم بإبل سائبة في حادث مروري.

ووصلت فرق الهلال الأحمر بالعرضيات، لموقع الحادث بعد ساعة ونصف، حيث يبعد بحوالي 60 كيلو متراً عن الموقع.

يذكر أن الإبل السائبة أصبحت هاجسًا لأهالي المحافظة، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية بسببها، ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.