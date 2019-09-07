مصرع طالب بسبب الإبل السائبة في العرضيات
لقى طالب يدرس بالصف الثالث الثانوي، مصرعه فجر أمس الجمعة، حيث اصطدم بإبل سائبة في حادث مروري.
ووصلت فرق الهلال الأحمر بالعرضيات، لموقع الحادث بعد ساعة ونصف، حيث يبعد بحوالي 60 كيلو متراً عن الموقع.
يذكر أن الإبل السائبة أصبحت هاجسًا لأهالي المحافظة، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية بسببها، ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
بسبب الأبل السائبة
ولا بسبب السرعةالزائدة!!!!
عموما
الله يرحمه.
سعد العارضي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
بسبب وجهك النحس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ يوم واحد
من لم يمت بالسيف مات بغيره
تعددت الاسباب والموت واحد
الله يرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،
الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله الصبر والسلوان،،