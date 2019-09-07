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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

مصرع طالب بسبب الإبل السائبة في العرضيات

مصرع طالب بسبب الإبل السائبة في العرضيات
نايف السالم(صدى):

لقى طالب يدرس بالصف الثالث الثانوي، مصرعه فجر أمس الجمعة، حيث اصطدم بإبل سائبة في حادث مروري.

ووصلت فرق الهلال الأحمر بالعرضيات، لموقع الحادث بعد ساعة ونصف، حيث يبعد بحوالي 60 كيلو متراً عن الموقع.

يذكر أن الإبل السائبة أصبحت هاجسًا لأهالي المحافظة، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية بسببها، ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ يوم واحد

من لم يمت بالسيف مات بغيره
تعددت الاسباب والموت واحد
الله يرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،

الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله الصبر والسلوان،،

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