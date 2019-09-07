قرار أطباء النصر يوضح موقف حمدالله من العودة إلى الملاعب

ماجد محمد(صدى):

قرر الأطباء المعالجون لمهاجم النصر عبدالرازق حمدالله، خروجه من المستشفى، على خلفية إصابته في مشط قدمه وأربطة المفاصل الخاصة بها.

وتلقى حمدالله الضوء الأخضر من أطباء النصر لمغادرة العيادة بدءًا من اليوم السبت.

وكان حمدالله قد تعرض في مباراة النصر أمام نادي ضمك، لإصابة في كاحله الأيسر الذي تعرض للالتواء، مغادرًا الملعب.

ويسارع اللاعب الزمن من أجل العودة إلى الملاعب، والمشاركة في مواجهة الشباب في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا: