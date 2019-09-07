قرار أطباء النصر يوضح موقف حمدالله من العودة إلى الملاعب
قرر الأطباء المعالجون لمهاجم النصر عبدالرازق حمدالله، خروجه من المستشفى، على خلفية إصابته في مشط قدمه وأربطة المفاصل الخاصة بها.
وتلقى حمدالله الضوء الأخضر من أطباء النصر لمغادرة العيادة بدءًا من اليوم السبت.
وكان حمدالله قد تعرض في مباراة النصر أمام نادي ضمك، لإصابة في كاحله الأيسر الذي تعرض للالتواء، مغادرًا الملعب.
ويسارع اللاعب الزمن من أجل العودة إلى الملاعب، والمشاركة في مواجهة الشباب في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاء الله،
عودا حميدا ياكابتن،
وألف لا بأس عليك،..
ابوفيصل الرويلي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
حمدلله على السلامة ياكبتن يالجلاد والف لاباس عليك ان شاء ترجع لتمارين ونشوفك من تئلق الى تئلق وللافضل ان شاء الله
وجميع المشجعين ينتظرون عودة جلاد الحراااس والأندية بالتوفيق لك والى الامام
ابوتركي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 ساعة
عوداً حميداً يابطل ،
صريح 1212[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
اهب على لاعبي الدفع الرباعي اصابات ضعيفه مايجيهم رباط صليبي ولا اصابات قويه اه اهب اهب
يارب رحمتك[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 15 ساعة
مصادر تفيد اللاعب لن يكمل الموسم تذكروووو هذا الكلام