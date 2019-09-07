هولندا تسحق الماكينات الألمانية برباعية في تصفيات يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

حقق منتخب هولندا انتصارًا مثيرًا على نظيره الألماني في تصفيات يورو 2020 بإحراز أربعة أهداف مقابل هدفين.

وجاءت أهداف هولندا عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه ” هدف في مرماه ” ، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم، في الدقائق 59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي جنابري وتوني كروس ” ركلة جزاء ” لألمانيا، في الدقيقتين 9 و73.

وتعتبر هذه النتيحة ثأرًا لهولندا من سقوطها أمام الألمان (2-3)، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.

ورفع الطواحين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المرتبة الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.