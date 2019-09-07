هولندا تسحق الماكينات الألمانية برباعية في تصفيات يورو 2020
حقق منتخب هولندا انتصارًا مثيرًا على نظيره الألماني في تصفيات يورو 2020 بإحراز أربعة أهداف مقابل هدفين.
وجاءت أهداف هولندا عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه ” هدف في مرماه ” ، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم، في الدقائق 59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي جنابري وتوني كروس ” ركلة جزاء ” لألمانيا، في الدقيقتين 9 و73.
وتعتبر هذه النتيحة ثأرًا لهولندا من سقوطها أمام الألمان (2-3)، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.
ورفع الطواحين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المرتبة الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ يوم واحد
تدهورت صحة المكينات الالمانية من مونديال كاس العالم الاخيرة لم تعد ذلك الفريق القوي المرعب كما في السابق