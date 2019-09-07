تطورات البحث عن مفقود بقيق

علي القحطاني(صدى):

تواصل الجهات المعنية، البحث عن مفقود بقيق التابعة للمنطقة الشرقية.

وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه سيشارك في البحث بدءًا من فجر اليوم السبت.

وأشار إلى تم العثور على مركبته في وقت سابق وما زال الشخص مفقود.