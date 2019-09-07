نشر : منذ يوم واحد 3٬204 3 الاخبار المحلية تطورات البحث عن مفقود بقيق علي القحطاني(صدى): تواصل الجهات المعنية، البحث عن مفقود بقيق التابعة للمنطقة الشرقية. وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه سيشارك في البحث بدءًا من فجر اليوم السبت. وأشار إلى تم العثور على مركبته في وقت سابق وما زال الشخص مفقود.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ما فيه معلومات عن المفقود مثل الاسم او رقم الهاتف او مكان سيارته
مبارك[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرده لاهله سالم .. آمين ,,