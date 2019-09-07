حفيد مؤسس الإخوان يعترف: مارست الزنا مع امرأتين برضاهم (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أثار حفيد مؤسس حركة الإخوان الإرهابية طارق رمضان جدلًا بعد انتشار فيديو له يرصد تصريحات حول النساء.

وقال في مقابلة مع قناة RMC الفرنسية، إنه وقع ضحية لمكيدة حاكت خيوطها نساء “ كاذبات ” بعد أن اتهمنه باغتصابهن، مضيفا أنه لم يكن يوما عنيفا تجاه النساء.

وتابع: ” كل ما مارسته سابقا مع أي امرأة كان برضى الطرفين، لم أكن يوما عنيفا وأنا أبغض العنف “.

واعترف ” رمضان ” أنه كذب عندما نفى في وقت سابق إقامته أي علاقة جنسية مع متهمتيه الاثنتين، هندة عياري وكريستيل.

وأكد أنه كذب لحماية نفسه وعائلته، قائلا: ” وهذا خطأ بالطبع، لكنه لا يضاهي كذب النساء اللواتي تدعين أنني اغتصبتهن، لأنه لم يكن هنالك أي اغتصاب “.

وأضاف: ” أطلب السماح من الله وعائلتي وجميع من خيبت أملهم من الجالية المسلمة كونني تصرفت على العكس من مبادئي “.