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التحقيق في وفاة امرأة بعد خضوعها لـ قيصرية في حائل

التحقيق في وفاة امرأة بعد خضوعها لـ قيصرية في حائل
علي العنزي(صدى):

علّق عارف الغازي، مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحة حائل، على وفاة امرأة تدعى ” مويضي ” بعد ولادتها في حائل.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتماله.

يذكر أن ” مويضي ” قد توفيت بعد أن تعرضت لخطأ طبي عقب إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى بحائل، وفقًا لزوجها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ 24 ساعة

إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

,, الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها ، وشهيده بإذنه تعالى .. آمين ,,

,, والجاني سيلقى عقابه المهين في مزبن الجاني ,,,

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