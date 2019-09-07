التحقيق في وفاة امرأة بعد خضوعها لـ قيصرية في حائل

علي العنزي(صدى):

علّق عارف الغازي، مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحة حائل، على وفاة امرأة تدعى ” مويضي ” بعد ولادتها في حائل.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتماله.

يذكر أن ” مويضي ” قد توفيت بعد أن تعرضت لخطأ طبي عقب إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى بحائل، وفقًا لزوجها.