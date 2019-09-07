التحقيق في وفاة امرأة بعد خضوعها لـ قيصرية في حائل
علّق عارف الغازي، مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحة حائل، على وفاة امرأة تدعى ” مويضي ” بعد ولادتها في حائل.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتماله.
يذكر أن ” مويضي ” قد توفيت بعد أن تعرضت لخطأ طبي عقب إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى بحائل، وفقًا لزوجها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ 24 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها ، وشهيده بإذنه تعالى .. آمين ,,
,, والجاني سيلقى عقابه المهين في مزبن الجاني ,,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 24 ساعة
الله يرحمها