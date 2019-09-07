مفقود خمسيني بالقصيم شوهد في مكة المكرمة ولا زال مختفيًا

نايف السالم(صدى):

تقوم الأجهزة الأمنية بالقصيم ومكة المكرمة، بالبحث عن مفقود خمسيني كان قد خرج من منزله في عنيز بالقصيم يوم الأربعاء قبل الماضي، فيما رصدته الكاميرات في مكة المكرمة.

وصرّح شقيق المفقود، بأنه يعاني من فقدان جزئي في الذاكرة ومريض بالسكر والضغط، موضحًا أنه تم رصده في مطعم بمكة المكرمة تحديدًا في حي النزهة قبل يومين، من قبل كاميرات المراقبة.

وأضاف أنه ورد معلومة عن رؤيته من قبل أحد الأشخاص في مسجد داخل محطة وقود بحي النزهة في مكة أمس الخميس، ما يعني أنهُ متواجد بالحي ولم يغادره.

وناشد كل من يشاهده بالتواصل يتواصل مع ابنه على الرقم 0503987388 و0544888426 .