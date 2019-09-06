إتحاد الهجن.. 45 ألفاً بإنتظار عتاولة البلوت

عبد العزيز القثامي(صدى):

تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانيه لإطلاق مسابقة البلوت ضمن فعاليات المهرجان بقرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتم رصد جوائز ماليه قيّمه تصل الى 45 الف ريال للفائزين داعيا المهتمين لدخول المنافسة وإشارت اللجنة انه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة وذلك ضمن جهود الإتحاد السعودي للهجن في دعم الالعاب المجتمعية وما يوليه الاتحاد من دعم لامحدود لكافة ما يلامس اهتماما شرائح المجتمع.

وتحتضن فعاليات قرية الهجن اكثر من 20 فعالية متنوعة كالسيرك العالمي والسيرك والرؤوس الفارغة واللعب بالنار وقوافل الإبل والأسواق الشعبية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الاشواط الختامية وتشارك فيها نحو 20 رمزا وقد رصدت جوائز مالية كبيرة تقدر ب 53 مليون للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركات 8 دول عربية وصديقة كجمهورية فرنسا.