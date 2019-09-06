الغموض يُحيط بوفاة عالم عربي بالمغرب.. هل قٌتل ؟

مليكة فؤاد(صدى):

سيطر الغموض على واقعة وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، الذي توفى الأربعاء الماضي في فندق بالمغرب.

وفي ظل الغموض المحيط بالواقعة، أمرت النيابة العامة بمراكش في المغرب، اليوم الجمعة، بتشريح جثة العالم الذي توفى خلال إقامته في أحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية أكدال.

أبوبكر عبدالمنعم هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وقد تُوفي، أمس الأول الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نُقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بحسب موقع ” زنقة 20 “.

وتواجد العالم في المغرب لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة.

وستقوم أسرة الراحل بنقل جثمانه إلى مصر، بعد إجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.