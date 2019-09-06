بالفيديو.. السلمي يوضح سُنن صيام يوم عاشوراء

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم صيام يوم قبل عاشوراء ويوم بعده أي 3 أيام.

وأضاف خلال لقائه برنامج ” يستفتونك ” ، أن السنة في صيام عاشوراء هو صيام اليوم العاشر فقط، والسنة الثانية هي صيام يوم قبل اليوم العاشر.

وأشار إلى أن السنة الثالثة فهو صيام يوم قبل اليوم العاشر أو يوم بعده، وأما صيام يوم بعده وقبله فلا بأس فيه ” نور على نور ” .