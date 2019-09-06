بالفيديو.. السلمي يوضح سُنن صيام يوم عاشوراء
أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم صيام يوم قبل عاشوراء ويوم بعده أي 3 أيام.
وأضاف خلال لقائه برنامج ” يستفتونك ” ، أن السنة في صيام عاشوراء هو صيام اليوم العاشر فقط، والسنة الثانية هي صيام يوم قبل اليوم العاشر.
وأشار إلى أن السنة الثالثة فهو صيام يوم قبل اليوم العاشر أو يوم بعده، وأما صيام يوم بعده وقبله فلا بأس فيه ” نور على نور ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكتب لنا الاجر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
أكيد الشيعه في حطها وازتوالها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ يوم واحد
أحلى ليالي عند الشيعه هي ليالي عاشوراء أكل + شرب + رز+ لحم + فيمتو + هقص = آخر الليل متعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
سبب صيام عاشوراء لقد كان السّبب الرّئيسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء هو أنّ الله سبحانه وتعالى قد نجّى فيه سيّدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى شكراً لله – فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه).
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
بارك الله فيك ياشيخ وجزاك خير الجزى .. آمين ,,