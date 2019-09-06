مقتل شخص متأثرًا بإصابته من إطلاق النار في حفل زفاف بالحفر
تسبب شقيق العريس في حفل زفاف بمحافظة حفر الباطن، في إصابة أحد الحضور.
وأصيب أحدهم بعدما أطلق شقيق العريس الذي لم يتجاوز 15 عامًا من العمر، النار من مسدس بحوزته؛ للتعبير عن فرحته.
ونقلت الجهات المعنية، المصاب إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ويتحول الفرح إلى مأتم.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يوم واحد
اعيد واكرر.. نداء الى المسؤول عن تصريح الاسلحة. اننعوا اقتناء الاسلحة واطلبوا من المواطنين تسليم اسلحتهم ولو لزم الامر شرائها منهم باغلى من قيمتها.
البلد امن وامان وخير من الله.. تواجدالاسلحة دافع الى الهياط والقتل سواء بالعمد او غير عمد.
اني لكم من الناصحين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة الابالله
الشرهة ماهي بعلى البزر المهايط الشرهة على ولي امرة الي يحب ولدة يهايط
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ يوم واحد
لا تعطو البزران والمهايطيين اي سلاح حتى لو لعبة لانه سيحولها الى اداة قتل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
شيخين1[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ يوم واحد
هاذا نهاية الهياط والفشخرة اكيد اهل القتيل بيسامحون لاكن الحكومة لابد بلظرب من حديد وفولاذ بعد عموما الله يرحمة
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يوم واحد
والله ياغالي لا الولد ولا ابوه.. الشرهه تعرف على من..
ليه اسلحة.؟؟؟؟؟؟؟
وش الحاجة لنا فيها. لا حرب داخليه والحمدلله ولا نزاعات. ولا عندنا استنفار. وكل بلادنا من اولها لاخرها فيها مراكز شرطية. وكل مسافة قصيرة والثانية بين مدننا وفيها امن طرق. وفيه مجاهدين. وفيه دفاع مدني. وفيه حرس حدود. وفيه مرور. وفيه قوات امن خاصة. وفيه طؤارى. الحمد لله قيادتنا ماهي مقصرة من النواحي الامنية بفضل الله.
وطالما حنا فيه امان وامن والحمد لله
اذن ليه اقتناء الاسلحة.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يوم واحد
…
الله يرحم الميت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28451 ] نشر منذ يوم واحد
مشكله البعض انه ما يأخذ العبره لما حصل لغيره
ايش استفاد الورع من اطلاق النار غير انه تسبب في قتل نفس بريئه
ترف[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ يوم واحد
ابوه يبي يقول ولدي رجال يطلق النار هي خذلك
من الاخر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
المشكله ماهي في اللي ماسك السلاح ولا في اللي اشتراه
المشكله ان بعد هالمشكله بيطلع لك كم شحاذ يشحذ فلوس عشان اهل الرجال يتنازلون
وين العبره في الموضوع؟
بكره يجي غيره ويسوي نفس الموضوع
يعني لو الولد خلوه عبره صدقني طاري السلاح مايطرونه في المجالس
حنا في بلد امن وامان شغل الاعراب وربع بوجهل ذا مالنا فيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يرحم الميت ويحسن عزاء اهله ومن فقده ، ويهون عليهم مصيبتهم وعلى اهل القاتل .. آمين ..
.. السلاح بيد البالغين مصيبه ومدعات للتهور ومخالف لتعاليم الدوله وانظمتها ، فكيف يُعطى لطفل …!!؟
.. اللهم هوِّن على الجميع مصيبتهم .. آمين ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،،
– -الله يرحم الميت ويغفرله ويحسن عزاء اهله وذويه ومن فقده ،،
– -اللهم هوِّن على الجميع روعهم ،ومصيبتهم ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه
العتيبي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
المشكله ماهو المشكله للي سلمه السلاح ولو هو رشاش افتر السلاح منه وعدم الناس الموجود حوله