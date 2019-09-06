مقتل شخص متأثرًا بإصابته من إطلاق النار في حفل زفاف بالحفر

نايف السالم(صدى):

تسبب شقيق العريس في حفل زفاف بمحافظة حفر الباطن، في إصابة أحد الحضور.

وأصيب أحدهم بعدما أطلق شقيق العريس الذي لم يتجاوز 15 عامًا من العمر، النار من مسدس بحوزته؛ للتعبير عن فرحته.

ونقلت الجهات المعنية، المصاب إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ويتحول الفرح إلى مأتم.