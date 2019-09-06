لوكاكو يفكر في مغادرة الملعب في حالة الإساءة العنصرية له

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب انتر ميلان المنتقل إليه حديثًا روميلو لوكاكو على الإساءة العنصرية التي تعرض لها من قبل الجماهير.

وطالب لوكاكو بأن تحارب كرة القدم الإيطالية العنصرية في الملاعب إذا أرادت استقطاب أبرز اللاعبين عالميًا لدوري الدرجة الأولى.

ويتعمد الجمهور إصدار هتافات القردة بمجرد لمس اللاعب للكرة.

وألمح اللاعب لموافقته على مغادرة اللاعبين الملعب حال تعرضهم لإساءة عنصرية.

وأضاف: ” كرة القدم لعبة عالمية وعابرة للثقافات ولذلك إذا أردت أن تستقطب أفضل اللاعبين في العالم فإنه يتعين عليك أن تضمن استقبالهم بكل ترحاب لأنهم يرغبون أيضًا في التأقلم على الثقافة الجديدة “.