ساما توجه بالعمل خلال إجازة اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

قرّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، استمرار العمل في الجهات الواقعة تحت إشرافها خلال إجازة اليوم الوطني.

وأوضحت المؤسسة، أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر سيكون إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، لكنها طالبت البنوك ومراكز الصرافة بالعمل لفترات معينة.

وأشارت إلى أنه العمل سيكون في عدد من الفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك خلال الإجازة.

وألزمت كذلك شركات التأمين والشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالتأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين خلال اليوم الوطني.