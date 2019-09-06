منع سهيلة بن لشهب من السفر إلى مصر
واجهت الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب أزمة جديدة منعتها من السفر إلى مصر.
وفشلت ” بن لشهب ” في الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر لإستلام جائزة فازت بها اخيراً.
وكانت نجمة ستار أكاديمي ذهبت إلى وزارة الثقافة الجزائرية، لكي تساعدها في الحصول على تأشيرة لتستطيع السفر إلى القاهرة، لكن الوزارة رفضت دعمها ومساعدتها.
وفتح جمهور سهيلة النار على الوزارة، ودشنوا هاشتاغ “كلنا سهيلة” وبات ترند على قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر.
زائر[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ يوم واحد
هذي البنت حلوه