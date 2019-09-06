منع سهيلة بن لشهب من السفر إلى مصر

الجزائر(صدى):

واجهت الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب أزمة جديدة منعتها من السفر إلى مصر.

وفشلت ” بن لشهب ” في الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر لإستلام جائزة فازت بها اخيراً.

وكانت نجمة ستار أكاديمي ذهبت إلى ​وزارة الثقافة الجزائرية​، لكي تساعدها في الحصول على تأشيرة لتستطيع السفر إلى ​القاهرة​، لكن الوزارة رفضت دعمها ومساعدتها.

وفتح جمهور سهيلة النار على الوزارة، ودشنوا هاشتاغ “كلنا سهيلة” وبات ترند على قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر.