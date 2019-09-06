تقاليد يمنية وزفة بصوت أيوب طارش.. زفاف يضج ميتشغان (فيديو)

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، زواج طالب يمني من فتاة أمريكية كانت تدرس معه في الجامعة، وذلك في ولاية ميشيغان.

وأثار الزفاف، ضجة في الولاية الأمريكية إثر إقامته بالتقاليد اليمنية، حيث ارتدت العروس الزي اليمني، واحتفلا في أحد الشوارع.

وتضمن الحفل ترديد الأهازيج والأغاني اليمنية وكانت الزفة على أنغام وصوت الفنان الكبير أيوب طارش، فيما حضره أفراد من الجالية اليمنية والأصدقاء.