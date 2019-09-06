تقاليد يمنية وزفة بصوت أيوب طارش.. زفاف يضج ميتشغان (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، زواج طالب يمني من فتاة أمريكية كانت تدرس معه في الجامعة، وذلك في ولاية ميشيغان.
وأثار الزفاف، ضجة في الولاية الأمريكية إثر إقامته بالتقاليد اليمنية، حيث ارتدت العروس الزي اليمني، واحتفلا في أحد الشوارع.
وتضمن الحفل ترديد الأهازيج والأغاني اليمنية وكانت الزفة على أنغام وصوت الفنان الكبير أيوب طارش، فيما حضره أفراد من الجالية اليمنية والأصدقاء.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
ولاية ميشيغان مليئه باليمنيين
مبروك الزواج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
مع تحفظي على الزواج من اجنبيه ، إلا انه يعجبني جداً الإعتزاز باالقوميه وازي الوطني ,,
,, مبروك .. وباالرفاء والبنين ,,
,, بس انتبه ياابو يمن من مقبلات الليالي ، وخلي بالك من مقولة ،، اليوم طرب وعقوبتها نشب ,,
ابو داود[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 23 ساعة
الشعب الامريكي شعب رائع ليس لديه اي عنصريه ولا قبليه والبنت الامريكيه لاتتزوج الا من تحب فلا احد يطلب منها ان تتزوج ابن عمها او من قبيلة ال كاترايت او قبيلة بوش او كندي او من خط110 او 120 البنت الامريكيه يمكن ان تتزوج عبدا حبشيا راسه كانه زبيبه دون ان تجد حرج من العائله او المجتمع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب
زنجي امريكي[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 23 ساعة
الشعب الأمريكي الأبيض أكثر شعب عنصرية ضد السود رغم وصول الرئيس الأمريكي الأسود أوباما إلى الرئاسة الأمريكية لفترتين رئاسيتين في البيت الأبيض
يمني مغترب[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 23 ساعة
تقاليد يمنية وزفة بصوت أيوب طارش.. زفاف يضج ميتشغان تلقي العروسه الامريكية من الأصول اليمنية المهاجرة لأمريكا عموما مبروك الف مبروك للعروسين وبالرفاه والبنين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
بروح أمريكا 😉