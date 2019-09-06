علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، تعريف الحساب البنكي.

وأشارت إلى أن الحساب هو ” سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة، يُنشأ بموجب عقد يُسمى ” اتفاقية فتح حساب ” بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه ” .

وتابع: ” ينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل قيودًا محاسبية يقوم بها البنك طبقًا للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة، والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك ” .