بمشاركة جانغ هيون.. الهلال يتسلح بالتسديد على المرمى للمواجهة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي الهلال تحضيراته ومرانه، اليوم الجمعة؛استعدادًا لمواجهاته القادمة في إطار دوري المحترفين.

وركز مران اليوم على الجوانب اللياقية والتكتيكية، كما شرح المدرب رازفان عددا من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها عبر مناورة.

وطبق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمي، بينما شارك محمد البريك وصالح الشهري، في المناورة .

وشارك في التدريبات الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعد عودته من الإجازة، فيما واصل عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي.