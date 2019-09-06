شاهد كواليس أولى حلقات الموسم الجديد من ذا فويس كيدز

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids ” .

وظهرت نانسي عجرم في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.

على جانب أخر شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها ولفتت الانظار بمكياج خفيف.

واختارت النجمة اللبنانية اطلالة صيفية ناعمة عبارة عن قميص بقماش خفيف مفتوح عند منطقة الصدر، وما كان لافتاً المكياج الخفيف بألوان برونزية خفيفةمنحتها جاذبية كبيرة وانوثة طاغية. وتركت شعرها منسدلا على اكتافها.