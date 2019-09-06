ضبط فتاة وشاب بعد الظهور في مقطع إباحي على سناب شات

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت القبض على شابًا وفتاة؛ على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، موثق عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية الكويتية بيان ، قائلة: ” قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة داخل مركبة، وتم نشر المقطع عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) “.

وأكدت على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكدًا على حزم الوزارة بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.