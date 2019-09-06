تفاصيل واقعة إنقاذ فتاة على طريق سريع يرويها منقذ الفتاة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الشاب علي الشيخي، الذي أنقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط طريق سريع، عن تفاصيل الواقعة.

وقال خلال مداخلته لبرنامج ” ياهلا ” ، إنه كان متجه إلى جدة لزيارة والدته المريضة وفوجئ بشيء غريب يتحرك على الطريق وعندما اقترب وجدها فتاة.

وأشار إلى أنه اقترب منها بالسيارة لتهرب منه وأصبح يجري ورائها بالسيارة وكان الموقف بالغ الصعوبة فكان هناك خطرًا كبيرًا عليه وعليها.

وأضاف أنها سقطت على الأرض فانتهز الفرصة وسحبها إلى الشارع الثاني، ثم أبلغ عمليات 911 حتى جاءت 7 أو 8 دوريات بالموقع ومباشرة الواقعة.

وتابع أن الفتاة في الثلاثينيات من عمرها، مضيفًا أنه استشعر أن حالتها النفسية كانت صفر إذ أصرّت على تنفيذ ما تريده، حتى هدأت بعد ذلك.

شاب ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط طريق سريع.. القصة والتفاصيل المثيرة يرويها المواطن "علي الشيخي" منقذ الفتاة للإعلامي @jalmuayqil في #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية pic.twitter.com/FvGMrQX26U — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2019

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