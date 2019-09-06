المتحدث باسم المدنية : الأب والأم أصبحا متساويان كـ رب أسرة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تحدث الأستاذ محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، عن أبرز التعديلات الجديدة التي سهلت الإجراءات للمرأة وفق التعديلات الأخيرة للأحوال المدنية.

وأوضح ” الجاسر ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، أن التعديلات على اختيار الموطن بالنسبة للمرأة لتلقي الإشعارات والبلاغات القانونية والتبليغ عن الولادة.

كما تضمن تعديل المادة 91، إذ أصبح الأب والأم متساويين في مفهوم رب الأسرة، وأصبح بإمكان الأم اتخاذ الإجراءات النظامية في الأحوال المدنية، وبإمكانها استخراج بطاقة هوية وطنية لأولادها.

وأكد أن سفر المرأة كان يتم ببطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر منذ عام 1431هـ في دول التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن التعديلات على وثائق السفر والتصريح لها أمر يخص الجوازات.