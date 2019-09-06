بشرى لقائدي المدارس والوكيل والمشرف من الخدمة المدنية
أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة عملت على تحفيز قائد المدرسة، والوكيل، والمشرف التربوي بمكافأة شهرية، نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.
وأوضحت أنه يتم صرف مكافأة شهرية مقدارها 800 لقائد المدرسة شهريًا، و500 للوكيل وللمشرف التربوي شهريًا.
قلق[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ يومين
والمعلم يكرف من صبح الله ولاهم معبرينه حسبي الله عليهم
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يوم واحد
…
والمعلم البطه السودة يعني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
باالتوفيق للجميع ..
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
المدير والمشرفين اللي قاعدين في مكاتب تجيهم الحوافز والمعلم اللي يفحط كبده مع الطلاب مايستحق في نظرهم ، دائماً الطبقة الكادحة اخر تفكير المسؤلين.
ماغط[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ يوم واحد
متعودين على سوء الظن من وزارتنا ليست غريبه . المعلم هو المتهم الأول والحقيقه ان المشكله في الكراسي الدواره
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 22 ساعة
يا وزارة الخدمة المدنيه الاداريين والاداريات هم اللي يتعبون بتحضير الطلاب والطالبات ورفع الغياب بنظام نور ورصده وكمان عمل نماذج للتحضير الخاص بالمعلمين والمعلمات
ص[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 21 ساعة
كله عشان يتعاونون معاهم
في وضع الاداء السيئ
ولكن تذكروا المثل القائل :
أُكلت يوم أُكل الثورالابيض
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 ساعة
والله هذا ظلم من وزارة التعليم الاداري كل الاعمال من ادخال الغياب وتسجيل الطلاب ومتابعتهم ويسند له ايضا برامج اخرى امن وسلامة واشراف على الطلاب واشراف على الاختبارات وهو من اول من يحضر للمدرسة واخر من يخرج اين العدل والانصاف في هذي القرارت اما الوكيل والمدير متفرج لا اكثر ولا اقل حسبي الله ونعم والوكيل على هذي القرارات حتى ترقيتهم وحقوقهم لم ياخذوها يمضى اكثر من مدته ولم يترقى