بشرى لقائدي المدارس والوكيل والمشرف من الخدمة المدنية

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة عملت على تحفيز قائد المدرسة، والوكيل، والمشرف التربوي بمكافأة شهرية، نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.

وأوضحت أنه يتم صرف مكافأة شهرية مقدارها 800 لقائد المدرسة شهريًا، و500 للوكيل وللمشرف التربوي شهريًا.