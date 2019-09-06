مشهد رومانسي في مسلسل جمان يثير السخرية

خالد الظفيري(صدى):

أثار مشهد رومانسي في مسلسل جمان الكويتي الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المتابعون على منصة ” تويتر ” مشهدًا من المسلسل يظهر فيه بطل المسلسل هشام وهو مهند الحمدي وكان يتحدّث مع زميلته جمان ” نور الغندور” ويُعلن فيه لأولِ مرة عن حُبه لها من خلال التلميح بغيرته عليها بسبب مكياجها الثقيل.

وطلب هشام من حبيبته ألا تضع أحمر الشفاه بلونٍ داكن لأنه ملفتٌ للغاية ولا يناسب أجواء الجامعة، وحينها يقتطع هشام ورقًا من دفتر المحاضرات لتزيل به جمان أحمر الشفاه بعد عدم عثورها على مناديل بقربها وتقوم بإزالته فورًا.

وسخر الجمهور من طريقة الشاب في مسح أحمر الشفاة، وتداولوا المشهد بكوميديا.

وشن أخرون هجومًا على المشهد معتبرين أنه يُرسخ فكرة تدخل الرجل الشرقي في ما يخص الفتاة دون وجه حق.