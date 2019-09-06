بصورة عارية ورسالة مؤثرة.. ديمي لوفاتو تعترف: أخجل من جسدي

واشنطن(صدى):

تصدرت صورة ديمي لوفاتو التي نشرتها مؤخرًا جدلا كبيرًا محركات البحث على جوجل، بعد أن كشفت عن جسدها الحقيقي.

واعترفت الفنانة العالمية ديمي لوفاتو بأنها تتعمد نشر صورها بعد تعديلات عليها؛ مؤكدة أن جميع صورها تخضع للتأثيرات والتعديلات لكي تبدو أجمل.

وقالت ديمي لوفاتو : ” هذا أكبر مخاوفي، صورة لي بزيّ البحر غير معدّلة. واحذروا ماذا؟ إنه السيلوليت “.

وتابعت مضيفة: ” لقد تعبت من كوني أشعر بالخجل من جسدي، أخضعه للتعديلات كما في العديد من صوري في زيّ لباس البحر، حتى يراها الجميع ويظنّ أنني أمتلك جسداً جميلاً مثالياً، ولكن هذه ليست أنا، بل ما ترونه في هذه الصورة “.

وتابعت: ” أريد هذه الصفحة الجديدة في حياتي، أكون فيها حقيقية وصادقة مع نفسي بدلاً من سعيي لإرضاء معايير لا تمثّلني. لذا، هذه أنا، لا أشعر بالخجل، غير خائفة، وفخورة بجسدي الذي مرّ بمحن كثيرة وسيستمر في مفاجأتي إلى أن أضع مولودي في يوم ما “.

وختمت: ” أنا راضية حيال جسدي، وأتمنى أن أكون ملهمة وأدفع بأشخاص لتقدير جسدهم أيضاً.