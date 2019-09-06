لأول مرة.. راغب علامة يكشف أسرار في خلافه مع أحلام

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان راغب علامة عن أسرار جديدة حول خلافه مع الفنانة الإماراتية أحلام والذي بدأ بعد الظهور معا في ” أرب أيدول “.

وقال راغب في تصريحات لبرنامج ” ام بي سي ترندينغ “ إن الخلاف بينه وبين أحلام مختلف كليًا عما يعتقده الجمهور.

وأضاف: ” الخلاف بيننا كان بمطرح تاني يتعلق بالعقود وهيك “.

ولفت إلى أن إدارة البرنامج عند تعاقدها معه اشترطت عليه أن تكون علاقته بأحلام جيدة، فقال: ” قالولي أول شيء أحلام قلتلهم ما عندي مشكل والله ” ، مؤكدًا على أن الصحافة أشعلت المواضيع دون سبب.

وعلى جانب أخر قال عن اللقاء الأوّل بينه وبين أحلام أنه كان جيدًا بكلّ المقاييس، مشيرًا إلى أنّه لمس حدوث تغيير كبير في شخصيّتها مقارنة بما كانت عليه من قبل، مضيفًا في تصريحاتٍ تلفزيونية: ” اللقاء كان وديًا جدًا، وهي متغيرة كتير قلبًا وقالبًا حتى في الشكل تغيرت “.