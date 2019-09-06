أمير نجران يشرف حفل زواج الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل آل سعود

عبدالمنان موسى(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ، أمير منطقة نجران ، حفل زواج كريمة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود ، على الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود ، وذلك بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بقاعة ( الملك فيصل ) بالرياض البارحة .

كذلك حضر حفل الزواج صاحب السمو الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ( امير منطقة الحدود الشمالية سابقاً )

وشهد حفل الزواج حضورًا كبيرًا من أصاحب السمو الأمراء والوزراء وعدداً من المواطنين ، سائلين المولى عز وجل أن يوفق العريسين في حياتهما الزوجية.