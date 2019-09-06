التعادل يحسم مواجهة الشباب والفيحاء

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي الشباب مع ضيفه الفيحاء، إيجابياً، في المبارة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

وافتتح الشباب الأهداف في الدقيقة 19 حينما سجل اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الأول، فيما عادل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

يشار إلى أن الشباب يحتل المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن الفيحاء الذي يحتل المركز السادس.

ويواجه الشباب مضيفه النصر في الجولة الثالثة الجمعة المقبل، فيما سيحل الفيحاء ضيفًا على الهلال السبت 14 سبتمبر الجاري لحساب الجولة الثالثة.