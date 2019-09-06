وصية الملك عبدالعزيز لابنه الملك سعود حين بويع وليًا للعهد
نشر حساب الملك سعود، جزء من وصية الملك عبدالعزيز من برقيته الموجهة لإبنه الملك سعود ” رحمهما الله ” ، حين بويع ولياً للعهد في 16محرم 1352ه .
وتضمنت الوصية: ” وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة في الأمر، وصدق في العزيمة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
وصية عظيمة👍