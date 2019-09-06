وصية الملك عبدالعزيز لابنه الملك سعود حين بويع وليًا للعهد

نايف السالم(صدى):

نشر حساب الملك سعود، جزء من وصية الملك عبدالعزيز من برقيته الموجهة لإبنه الملك سعود ” رحمهما الله ” ، حين بويع ولياً للعهد في 16محرم 1352ه .

وتضمنت الوصية: ” وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة في الأمر، وصدق في العزيمة ” .