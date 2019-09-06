بالصور.. الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية مالي استعدادًا لليمن

ماجد محمد(صدى):

عاود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته بعد مباراته الودية أمس الخميس أمام منتخب مالي ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في الدمام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد ” الأخضر ” لخوض مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة النهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام منتخب اليمن التي ستقام الثلاثاء المقبل على استاد البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية، المنامة.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني ” هيرفي رينارد ” الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، في حين خصص ” رينارد ” للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن ينطبق عددا من التمارين التكتيكية.

على صعيد متصل، اكتفي لاعب خط الوسط هتان باهبري بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له عن تعرضه لكدمة في مشط القدم.

ويواصل المنتخب الوطني غدا السبت تدريباته على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء استعدادا لمواجهة منتخب اليمن.