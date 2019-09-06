شاهد.. روزانا اليامي تٌثير الغضب بفيديو حميمي مع زوجها
أثارت الإعلامية روزانا اليامي غضب المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب نشر فيديو لها يرصد لحظات خاصة مع زوجها.
ونشرت ” اليامي ” الفيديو عبر ” سناب شات ” وهي في أحضان زوجها وهي تغازله ويغازلها.
وفتح الجمهور النار على الإعلامية لعدم احترامها لحياتها الشخصية لافتين إلى أهمية أن يتمتع هؤلاء المشاهير بالحياء.
وطالب المتابعون بمحاسبة روزانا اليامي واتخاذ إجراء رادع ضدها ؛ لاستعراضها حياتها الزوجية على سناب شات.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14228 ] نشر منذ يومين
الله لايبلانابما بلاها ويثبت الدين والعقل فينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
العقل نعمه ..
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ يومين
قليلة حياء وقليلة أدب. الله لاتبلانا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يومين
من شعر وقول الشاعر:- العرجي:
إذا حُرِم المرءُ الحَيَاءَ فإنَّه بكلِّ قبيحٍ كان منه جديرُ
له قِحةٌ في كلِّ شيءٍ، وسرُّه مباحٌ، وخدناه خنًا وغرورُ
يرى الشَّتم مدحًا والدَّناءة رفعةً وللسَّمع منه في العظات نفورُ
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
ابو تمام في الحياء يقول:-
اذا لم تخش عاقبة الليالى *** ولم تستحى فاصنع ما تشاء
فلا والله ما فى العيش خير *** ولا الدنيا إذا ذهب الحياء
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يومين
من شعر وقول الشاعر:- العرجي:
إذا حُرِم المرءُ الحَيَاءَ فإنَّه بكلِّ قبيحٍ كان منه جديرُ
له قِحةٌ في كلِّ شيءٍ، وسرُّه مباحٌ، وخدناه خنًا وغرورُ
يرى الشَّتم مدحًا والدَّناءة رفعةً وللسَّمع منه في العظات نفورُ
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
ابو تمام في الحياء يقول:-
اذا لم تخش عاقبة الليالى *** ولم تستحى فاصنع ما تشاء
فلا والله ما فى العيش خير *** ولا الدنيا إذا ذهب الحياء
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4539 ] نشر منذ يوم واحد
قبحها الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17958 ] نشر منذ يوم واحد
مشدوقه 😆
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
اخييييييييييه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ يوم واحد
واضح البنت خبرة
شيفاز يام الشيبه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
وين عيال الشيبه عنها
و لا بس ظرطاني
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يخرب بيتك و بيت زوجك يالهبلا
مو لهذه الدرجه نشر مثل هذه المقاطع
هذا يعتبر اعلان لما سيحدث بعد من حركات غير مقبول نشرها
ابو داري[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ يوم واحد
هذه الفتاة من الاسماعيلية في نجران
رااايق[ عدد التعليقات: 7256 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **!!!!!!!!!!!
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خلاص مدام أنتوا كذا وبايعينها بخرى على وجيهكم * صوروا فيلم وأعرضوه *!!!!!!!!!!!
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لعنة الله عليكي وعلى زوجك **
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حسبنا الله ونعم الوكيل ***
جاردينيا***[ عدد التعليقات: 13764 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يلعن قلة الحيا
البقرة عبالها انها كذا رومنسية
هي والديوث الي معها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 23 ساعة
ان لم تستحي فافعل ما شئت
الله يستر علينا ولا يبلانا
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 20 ساعة
لعنة الله عليك انت والتيس زوجك والي مزبلة التاريخ وبئس المصير مو ناقص الا تقلدين الهبلة حليمة بولند في تفسخها وتبرجها
برق امصحا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 18 ساعة
والله مدري كيف متحملك..واااضح ان القرافة تفووووح من فمك😷😷😷
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
الي يقول من نجران
هذي سودانية يابابا😐
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 8 ساعات
قالولك من أم مصريه !!
السودانيه عندك في ديرتك !!!!!!!!!
…………..
ان مما أدرك الاولون من كلام النبوة
( اذا لم تستح فاصنع ماشئت ) .. !!!
ابو فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
قلت أدب وقلت احترام