شاهد.. روزانا اليامي تٌثير الغضب بفيديو حميمي مع زوجها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية روزانا اليامي غضب المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب نشر فيديو لها يرصد لحظات خاصة مع زوجها.

ونشرت ” اليامي ” الفيديو عبر ” سناب شات ” وهي في أحضان زوجها وهي تغازله ويغازلها.

وفتح الجمهور النار على الإعلامية لعدم احترامها لحياتها الشخصية لافتين إلى أهمية أن يتمتع هؤلاء المشاهير بالحياء.

وطالب المتابعون بمحاسبة روزانا اليامي واتخاذ إجراء رادع ضدها ؛ لاستعراضها حياتها الزوجية على سناب شات.