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شركة بي إيه إي سيستمز توفر وظائف فنية وإدارية

شركة بي إيه إي سيستمز توفر وظائف فنية وإدارية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين؛ للعمل في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: فني دعم أدوات دقيقة- التايفون، فني تسليح- الهوك، مراقب البنود، المدير المالي، فني التحكم في التآكل- الهوك، مدير مراقبة الصادرات والتدقيق الأمني.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاح حاليًا، إذ يمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .


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