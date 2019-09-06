ميسي لا يريد استكمال مسيرته في برشلونة

ماجد محمد(صدى):

فجر برنامج ” الشيرينغيتو “ الإسباني الشهير، مفاجأة حول أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سيرحل إلى فريق ” نيولز أولد بويز “ الأرجنتيني.

وقال البرنامج إن ميسي يريد إنهاء مسيرته في الأرجنتين، وتحديدًا مع نادي نيولز أولد بويز الذي بدأ معه مسيرته الكروية، قبل أن يأتي إلى برشلونة ومدرسة ” لامسيا “.

ويوجد بندًا في عقد ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل مجانًا في يونيو 2020، ولكن بشرط أن يكون ناديًا غير أوروبي.

وكان ميسي قد جدد عقده مطلع العام مع برشلونة حتى العام 2021.