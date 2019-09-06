أتربة وأمطار رعدية تضرب مكة والباحة

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من استمرار الأتربة والأمطار الرعدية على الباحة ومكة المكرمة.

وقالت في التنبيه الأول على منطقة الباحة، إنه ستستمر حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية التي يصاحبها نشاط الرياح وتدني الرؤية حتى الساعة 23:30 مساءً.

وشملت الحالة المناطق التالية: ” الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة “.

وعلى جانب أخر استمرت الحالة ذاتها على مكة المكرمة؛ حيث ستنتهي في الوقت ذاته 23:30 مساءً اليوم.

وتشمل : ” أضم – الطائف -ميسان “.