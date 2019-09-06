  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لحظة تحرير مخالفات بالجملة على المركبات بطريق مطار الملك خالد

بالفيديو.. لحظة تحرير مخالفات بالجملة على المركبات بطريق مطار الملك خالد

بالفيديو.. لحظة تحرير مخالفات بالجملة على المركبات بطريق مطار الملك خالد
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على عدد من المركبات المخالفة على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح الفيديو الذي نُشر على السناب الأمني ، عدد من دوريات المرور التي تواجدت أثناء تحرير المخالفات على قائدي المركبات المخالفة.

وتنوعت المخالفات بين عدم وجود لوحات أمامية، بالإضافة للكتابة على السيارة ورسم الملصقات دون موافقة المرور.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ يومين

طيب

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد

يارب عقباها لكل مناطق المملكة بدون استثناء ونقاط تفتيش مستمرة حتى تنتهي المهازل اللتي روعت البشر وقتلت منهم واصابتهم في اجسادهم وممتلكاتهم

[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يوم واحد

ع القوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *