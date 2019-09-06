بالفيديو.. لحظة تحرير مخالفات بالجملة على المركبات بطريق مطار الملك خالد

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على عدد من المركبات المخالفة على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح الفيديو الذي نُشر على السناب الأمني ، عدد من دوريات المرور التي تواجدت أثناء تحرير المخالفات على قائدي المركبات المخالفة.

وتنوعت المخالفات بين عدم وجود لوحات أمامية، بالإضافة للكتابة على السيارة ورسم الملصقات دون موافقة المرور.