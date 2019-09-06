بالفيديو.. لحظة تحرير مخالفات بالجملة على المركبات بطريق مطار الملك خالد
أظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على عدد من المركبات المخالفة على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضح الفيديو الذي نُشر على السناب الأمني ، عدد من دوريات المرور التي تواجدت أثناء تحرير المخالفات على قائدي المركبات المخالفة.
وتنوعت المخالفات بين عدم وجود لوحات أمامية، بالإضافة للكتابة على السيارة ورسم الملصقات دون موافقة المرور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
احسن ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يومين
طيب..
٢٠١٩[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ يومين
طيب
موفقين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
يارب عقباها لكل مناطق المملكة بدون استثناء ونقاط تفتيش مستمرة حتى تنتهي المهازل اللتي روعت البشر وقتلت منهم واصابتهم في اجسادهم وممتلكاتهم
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يوم واحد
…
ع القوة