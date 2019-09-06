رجل يقتل زوجته لخروجها دون إذن: تستاهل الموت
قتل تاجر خردة مصري زوجته بعد أن قامت بالخروج من المنزل بدون أن تأخذ أذنه.
وأوضح القاتل بعد القبض عليه أنه قتل زوجته وهي زوجته الثانية بتوجيه 20 طعنه لها.
وقال إنه قتلها؛ لشعوره بالغيرة الشديدة التي تتحكم في تصرفاته، وأنه لا يدري كيف يسيطر عليها.
وأضاف أن المجني عليها خرجت من المنزل دون الحصول على إذن مسبق منه، وغادرت إلى منزلها في محافظة سوهاج، ما جعل نار الغيرة تشتعل بداخله.
وتابع أنه عاتب زوجته بسبب خروجها دون إذنه، وتطور النقاش فسدد لها 20 طعنة في جسدها ما تسبب في وفاتها قائلًا ” خرجت من غير إذني وأنا بغير عليها يبقى جزاءها الموت “.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يومين
الله لايبلانا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ يومين
إنا لله وإنا إليه راجعون. أزهق نفس بغير حق
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
جزائها الموت وانت تلحقها ان شاء الله كي يرتدع غيرك من الحشاشين