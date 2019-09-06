رجل يقتل زوجته لخروجها دون إذن: تستاهل الموت

القاهرة(صدى):

قتل تاجر خردة مصري زوجته بعد أن قامت بالخروج من المنزل بدون أن تأخذ أذنه.

وأوضح القاتل بعد القبض عليه أنه قتل زوجته وهي زوجته الثانية بتوجيه 20 طعنه لها.

وقال إنه قتلها؛ لشعوره بالغيرة الشديدة التي تتحكم في تصرفاته، وأنه لا يدري كيف يسيطر عليها.

وأضاف أن المجني عليها خرجت من المنزل دون الحصول على إذن مسبق منه، وغادرت إلى منزلها في محافظة سوهاج، ما جعل نار الغيرة تشتعل بداخله.

وتابع أنه عاتب زوجته بسبب خروجها دون إذنه، وتطور النقاش فسدد لها 20 طعنة في جسدها ما تسبب في وفاتها قائلًا ” خرجت من غير إذني وأنا بغير عليها يبقى جزاءها الموت “.