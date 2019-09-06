ملك ماليزيا السابق يعلن طلاقه من ملكة جمال موسكو.. شوهت العائلة الملكية
عبر ملك ماليزيا السابق السلطان محمد ، الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان ، عن أسفه لزواجه من ملكة جمال روسية وتخلى عن عرشه ، مؤكدا في تصريحات إعلامية ، أنه قد طلق زوجته ، فقد شوهت العائلة الملكية .
ولأن القضية كانت محاطة بالارتباك وتداول أنباء مغلوطة ، الأمر الذي دفع قصره الملكي لإصدار بيان رسمي لم يسبق له مثيل.
وقال البيان ، “ إن قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة للسلطان محمد الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي ” .
وكان تزوج الزوجان في حفل إسلامي سري في 7 يونيو من العام الماضي ، عندما كان محمد الخامس لا يزال يحكم ماليزيا ، ثم تبع ذلك حفل آخر في نوفمبر 2018 في موسكو ، تسربت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.
وبدأت المخاوف تتنامى في ماليزيا بعد ظهور تقارير غاضبة حول ماضي ملكة الجمال ، بما في ذلك ظهورها مع روسي يظهر أنه تم تصويرها أثناء ممارسة علاقة في حمام سباحة .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
ملزم الماليزيين بتصاريح زواج وهو يتزوج على كيفه. اخرتها ربي اعطاه على نيته. كان فتح التصاريح للزواج من المسلمات من الدول الغير عربية بالدرجة الثانية. ومن المسلمات العرب بالدرجة الاولى. سبحان الله حلال ربي صار بتصاريح
لا وماخذ له روسية بعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
توك تفكر بأنك خسرت عرشك ، وتقول عار على الأسرة المالكه ………؟
.. لش مافكرت فيها قبل تشريها …….!!!؟
.. انتظر الرد منها بفضح ماكان خافي ……
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
هل هي مايطلق عليه الإفاقة بعد التخدير،يا فخامة الرئيس،أم لا،،
نقول سلامات، صح النوم..
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ يوم واحد
…
اللهم لا شماته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ يوم واحد
ليه ما عرفت انها 2ND. HAND ليله الدخله يالاهبل والا كنت مرفع زياده