ملك ماليزيا السابق يعلن طلاقه من ملكة جمال موسكو.. شوهت العائلة الملكية

كوالالمبور(صدى):

عبر ملك ماليزيا السابق السلطان محمد ، الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان ، عن أسفه لزواجه من ملكة جمال روسية وتخلى عن عرشه ، مؤكدا في تصريحات إعلامية ، أنه قد طلق زوجته ، فقد شوهت العائلة الملكية .

ولأن القضية كانت محاطة بالارتباك وتداول أنباء مغلوطة ، الأمر الذي دفع قصره الملكي لإصدار بيان رسمي لم يسبق له مثيل.

وقال البيان ، “ إن قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة للسلطان محمد الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي ” .

وكان تزوج الزوجان في حفل إسلامي سري في 7 يونيو من العام الماضي ، عندما كان محمد الخامس لا يزال يحكم ماليزيا ، ثم تبع ذلك حفل آخر في نوفمبر 2018 في موسكو ، تسربت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.

وبدأت المخاوف تتنامى في ماليزيا بعد ظهور تقارير غاضبة حول ماضي ملكة الجمال ، بما في ذلك ظهورها مع روسي يظهر أنه تم تصويرها أثناء ممارسة علاقة في حمام سباحة .