عدنان جستنية: قرار الحائلي بتعيين الصنيع هو الأفضل بتاريخ الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنية، برئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، معربًا عن إعجابه بقراره الخاص بتعيين حمد الصنيع في منصب المدير التنفيذي للنادي.

وأكد ” جستنية ” خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار هو أفضل قرار مر على الاتحاد، مشيرًا إلى أن ” الحائلي ” يتمتع بثقة كبيرة في النفس، وإنكار ذات، وحب لنادي الاتحاد، وسعي لمصلحة النادي.

وقال: ” أي نجاح سيصنعه أي شخص لنادي الاتحاد، سيُحسب في النهاية لصالح أنمار الحائلي، فهو شخص يسعى لمصلحة النادي، حيث استعان بخبرات الصنيع، رغم الخلاف الكبير الذي كان بين الطرفين، بعدما تم إيقاف الحائلي في إحدى اللجان، وكان يعتقد أن الصنيع وراء الأمر، ولكن مصلحة النادي تقتضي وجود الصنيع في الإدارة ” .