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وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية بالرياض

وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

المسمى الوظيفي:
– أخصائي تطوير التقييم (Assessment Development Specialist).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- المهارات التنظيمية وإدارة سير العمل.
5- القدرة على قراءة وفهم التعليمات والمراسلات القصيرة والملاحظات باللغة الإنجليزية.

وقالت إن موعد التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م، وللتقديم والمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا.


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