وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تطوير التقييم (Assessment Development Specialist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- المهارات التنظيمية وإدارة سير العمل.

5- القدرة على قراءة وفهم التعليمات والمراسلات القصيرة والملاحظات باللغة الإنجليزية.

وقالت إن موعد التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م، وللتقديم والمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا.