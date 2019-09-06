وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية بالرياض
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وجاءت التفاصيل كالتالي:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي تطوير التقييم (Assessment Development Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- المهارات التنظيمية وإدارة سير العمل.
5- القدرة على قراءة وفهم التعليمات والمراسلات القصيرة والملاحظات باللغة الإنجليزية.
وقالت إن موعد التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م، وللتقديم والمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا.
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