بيكية يفتح النار على نظام التعاقدات الإسباني بسبب نيمار

نواف السالم(صدى):

انتقد اللاعب جيرارد بيكية نظام التعاقدات الإسباني؛ الذي يسمح باستمرار التعاقد بعد انطلاق الموسم.

وقال اللاعب الإسباني بشأن أزمة نيمار : ” أعتقد أن هذا يضعنا أمام استنتاج واضح للغاية، وهو أن استمرار سوق الانتقالات في إسبانيا حتى الجولة الثالثة من الدوري ليس منطقياً ” .

وأضاف بيكيه: ” هناك الكثير من الشائعات التي لا تحدث في النهاية كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية “.

وأضاف عن زميله السابق: ” إنه لاعب عظيم وله صيت واسع ” ، مضيفاً: ” سنرى ماذا سيحدث في يناير باقي كثير من الوقت على ذلك، أولاً علينا البدء في تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب وسنرى كيف هو الوضع “.