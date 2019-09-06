لديها انفصام.. امرأة تشهد ضد والدها مستخدمة 33 شخصية بعد اغتصابها

كانبرا(صدى):

دخلت استراليا التاريخ بعد أن شهدت محاكمة غريبة من نوعها؛ حيث سمحت لامرأة تعاني من اضطرابًا نفسيًا بالشهادة ضد والدها.

وكانت الفتاة تعرضت للاغتصاب على يد والدها وهي طفلة مرات متكررة مما أدى إلى إصابتها باضطراب نفسي دفعها للعيش عبر شخصيات متعددة لتهرب من الأذى النفسي.

وأدانت محكمة أسترالية، اليوم الجمعة، ريتشارد هاينز (74 عاما)، بالسجن لمدة خمسة وأربعين عاما بعد إدانته باغتصاب وتعذيب ابنته.

وأصيبت جيني هاينز (49 عاما)، التي عانت التعذيب والاغتصاب في طفولتها المبكرة وحتى بلوغها سن الـ11 عاما، باضطراب تعدد الشخصيات.

وأتاحت المحكمة للضحية جيني، الإدلاء بشهادتها ضد والدها أمام المحكمة، مستخدمة قرابة 33 هوية مختلفة، لمساعدتها على تذكر الأحداث الحقيقية، وتفاصيل الإساءات التي تعرضت لها على يد والدها.