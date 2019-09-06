بالفيديو.. نصائح هامة من طبيب أسنان قبل اللجوء لعمليات التجميل

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور سعيد الشهري خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” أنه يمكن تجميل الأسنان وترتيبها دون اللجوء للعمليات التجميلية .

وقال الشهري مشاكل الفراغات لها حلول أخرى غير التجميل ، بأن يتم تقفيل الفراغات بالتبييض ، ويوجد حالات لا يشمي معها لكن معظم الحالات تٌنهي المشكلة ، ولا نستطيع تحديد حل المشكلة إلا برؤية الحالة .

وأضاف الشهري ، إنه تختلف الأسعار الخاصة بالتجميل من طبيب للآخر ، وهي تعتمد على جودة المواد المستخدمة ، ومنها مواد التبييض .

وأشار الشهري ، أن العروض التي نراها على السوشيال ميديا خيالية وغير حقيقية فهي دليل على أن المواد المستخدمة غير جيدة .

سعيد الشهري – طبيب أسنان:

مهارة الطبيب وجودة المواد المستخدمة هي التي تحدد أسعار عمليات تجميل الأسنان #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/tD8Oqm4R8z — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 6, 2019