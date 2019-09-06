بالفيديو.. نصائح هامة من طبيب أسنان قبل اللجوء لعمليات التجميل
أكد الدكتور سعيد الشهري خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” أنه يمكن تجميل الأسنان وترتيبها دون اللجوء للعمليات التجميلية .
وقال الشهري مشاكل الفراغات لها حلول أخرى غير التجميل ، بأن يتم تقفيل الفراغات بالتبييض ، ويوجد حالات لا يشمي معها لكن معظم الحالات تٌنهي المشكلة ، ولا نستطيع تحديد حل المشكلة إلا برؤية الحالة .
وأضاف الشهري ، إنه تختلف الأسعار الخاصة بالتجميل من طبيب للآخر ، وهي تعتمد على جودة المواد المستخدمة ، ومنها مواد التبييض .
وأشار الشهري ، أن العروض التي نراها على السوشيال ميديا خيالية وغير حقيقية فهي دليل على أن المواد المستخدمة غير جيدة .
سعيد الشهري – طبيب أسنان:
مهارة الطبيب وجودة المواد المستخدمة هي التي تحدد أسعار عمليات تجميل الأسنان #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/tD8Oqm4R8z
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 6, 2019
قبل أن تقرري إجراء عملية تجميل.. إليكي سيدتي نصائح طبيب الاسنان سعيد الشهري #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/hjEPADS103
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 6, 2019
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