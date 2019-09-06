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بالفيديو.. نصائح هامة من طبيب أسنان قبل اللجوء لعمليات التجميل

بالفيديو.. نصائح هامة من طبيب أسنان قبل اللجوء لعمليات التجميل
أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور سعيد الشهري خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” أنه يمكن تجميل الأسنان وترتيبها دون اللجوء للعمليات التجميلية .

وقال الشهري مشاكل الفراغات لها حلول أخرى غير التجميل ، بأن يتم تقفيل الفراغات بالتبييض ، ويوجد حالات لا يشمي معها لكن معظم الحالات تٌنهي المشكلة ، ولا نستطيع تحديد حل المشكلة إلا برؤية الحالة .

وأضاف الشهري ، إنه تختلف الأسعار الخاصة بالتجميل من طبيب للآخر ، وهي تعتمد على جودة المواد المستخدمة ، ومنها مواد التبييض .

وأشار الشهري ، أن العروض التي نراها على السوشيال ميديا خيالية وغير حقيقية فهي دليل على أن المواد المستخدمة غير جيدة .


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