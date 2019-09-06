طبيب يوضح حقيقة الضمان مدى الحياة على الأسنان

أميرة خالد(صدى):

انتشرت الفترة الأخيرة زعم بعض الأطباء على وجود ضمان مدى الحياة على الأسنان.

وفي هذا الصدد كذب طبيب هذا الأمر في فيديو متداول مع شاب وجه له سؤال حول كذب بعض الأطباء على المرضى بشأن الضمان على أسنانهم.

وقال الطبيب : ” اتحدى أي شخص، لا يوجد سيء يسمى ضمان مدى الحياة، واللي يقولك كذا يجي لي في جامعة الملك سعود كلية العلوم الطبية”.

وعرض برنامج “سيدتي” فيديو الطبيب لتؤكد على عدم وجود ضمان على الأسنان.