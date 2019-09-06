راق شرعي يزهق روح فتاة عشرينيه خلال علاجها
شهد إقليم تاونات المغربي ، جريمة مروعة حيث فقدت فتاة في العشرينات من عمرها حيانها على يد أحد جماعة الخلالفة الذين يٌطلقون على أنفسهم الرقاة الشرعيين .
وكانت أعلنت الشرطة المغربية عن قيام راقِ شرعي بتسليم نفسه إلى رجال الأمن بعدما تأكد من وفاة زبونته ، متأثرة بالتعنيف الشديد الذي تلقته منه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,
,, وهذا النصاب سيلقى العقاب الرادع ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
شرحو جسدها
أكيد مسوي لها شي ثاني بعد
هذا الحقير😠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله عليه الحقير