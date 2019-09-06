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راق شرعي يزهق روح فتاة عشرينيه خلال علاجها

راق شرعي يزهق روح فتاة عشرينيه خلال علاجها
مليكة فؤاد(صدى):

شهد إقليم تاونات المغربي ، جريمة مروعة حيث فقدت فتاة في العشرينات من عمرها حيانها على يد أحد جماعة الخلالفة الذين يٌطلقون على أنفسهم الرقاة الشرعيين .

وكانت أعلنت الشرطة المغربية عن قيام راقِ شرعي بتسليم نفسه إلى رجال الأمن بعدما تأكد من وفاة زبونته ، متأثرة بالتعنيف الشديد الذي تلقته منه .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين

الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,

,, وهذا النصاب سيلقى العقاب الرادع ,,

[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد

حسبي الله عليه الحقير

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