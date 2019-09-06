راق شرعي يزهق روح فتاة عشرينيه خلال علاجها

مليكة فؤاد(صدى):

شهد إقليم تاونات المغربي ، جريمة مروعة حيث فقدت فتاة في العشرينات من عمرها حيانها على يد أحد جماعة الخلالفة الذين يٌطلقون على أنفسهم الرقاة الشرعيين .

وكانت أعلنت الشرطة المغربية عن قيام راقِ شرعي بتسليم نفسه إلى رجال الأمن بعدما تأكد من وفاة زبونته ، متأثرة بالتعنيف الشديد الذي تلقته منه .