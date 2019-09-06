توضيح من حساب المواطن بشأن فترة دراسة الأهلية

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، فترة دراسة الأهلية للمتقدمين للحصول على الدعم.

وأشار البرنامج، إلى أنه بعد التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، يتم التحقق من دراسة الأهلية في دورة الأهلية للشهر الذي يليه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ميلادي .

و أعلن البرنامج في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية عبر الرابط التالي هنــــــــــــا