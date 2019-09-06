حرس الحدود ينقذ 4 مقيمين ومواطنة من الغرق بعسير

عادل الحربي(صدى):

تدخلت قوات حرس الحدود، لإنقاذ عددًا من الأشخاص من الغرق في منطقة عسير.

وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، بأن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ النهود.

وأضاف أنه تم على الفور تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأهاب المتحدث الإعلامي، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.