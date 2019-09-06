وظائف شاغرة في فندق رمادا الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فندق رمادا الرياض، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين في عدد من التخصصات، بالمسميات التالية ” موظف استقبال، وتنفيذي مبيعات للأغذية والمشروبات، ومُحصل ومعقب ” .

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، يفضّل أن يتحدث باللغة الإنجليزية، التفرغ للعمل، يحمل رخصة قيادة بالنسبة للوظيفتين الثانية والثالثة.

ويمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مُسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected] .