بالفيديو.. أول ظهور لديفل سكستين أثناء اختباراتها

أميرة خالد(صدى):

قامت شركة ديفل بمشاركة مقطع فيديو قصير عن الاختبارات التي تخضع لها سيارتها الخارقة سكستين على امتداد طريق في الشرق الأوسط، ويُظهر الفيديو السيارة بسرعة 65 كلم/سا وهي سرعة محبطة للغاية.

يذكر أنه تم الكشف عن السيارة الخارقة في الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2013، ثم مرت أربع سنوات لم يُسمع سوى القليل جداً عنها، وفي أواخر عام 2017، تم الكشف عن النسخة المنقحة الجاهزة للإنتاج، وبعد عامين تقريباً، ما زال لا يوجد أي مؤشر على أن الشركة بدأت بالفعل في تصنيع السيارة للعملاء.

تدعي ديفل أن قائمة الانتظار لسكستين هي عامين، ويبدأ سعرها من 1.6 مليون دولار (6 مليون ريال) للإصدار الرئيسي وتزيد إلى 2.2 مليون دولار (8.25 ريال) للإصدار الأعلى.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V16 سعة 12.3 لتر مزود بشاحن توربو يولد مالا يقل عن 5,000 حصان وعزم دوران قدره 5,094 نيوتن.متر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف القوة التي توفرها بوجاتي شيرون .