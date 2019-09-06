خطوبة طفلين تثير ضجة بين المواطنين في مصر
في ظل ما تبذله مؤسسات حقوق الإنسان وحماية الأطفال لإيقاف مسلسل خطوبة وزواج الأطفال ، شهدت إحدى قرى مصر بمحافظة الغربية زواج طفلين ، حيث لم يتجاوز عمر العريس 13 عاماً في المرحلة الابتدائية والعروس ابنة خال العريس 14 عاماً في بداية المرحلة الأعدادية .
وفي تعليقهم على حفل الخطوبة الذي أثار ضجة في المحافظة ، قال محمد حسن أحد أقارب العروسين في تصريحات لصحف محلية ، الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بين أبناء العائلة للم شمل وبناء عماد أسرة قوية، وربنا يوفقنا دايما في رسم البهجة على وجوه أبناءنا ” .
وتابع ، إننا تعودنا على لم شمل بناتنا على شباب العيلة، حتى نحافظ عليهم في ظل ظروف وصعوبات الحياة وانتشار الطلاق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
مبروك وباالرفاء والبنين .. الله كريم ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
المصارية هالكين ام البشرية في برامجهم عن الاعراف والقوانين وهم مشاكلهم اللي عندهم اكبر مشاكل بالدنيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
أهم شي عريس وخلاص😉