خطوبة طفلين تثير ضجة بين المواطنين في مصر

القاهرة(صدى):

في ظل ما تبذله مؤسسات حقوق الإنسان وحماية الأطفال لإيقاف مسلسل خطوبة وزواج الأطفال ، شهدت إحدى قرى مصر بمحافظة الغربية زواج طفلين ، حيث لم يتجاوز عمر العريس 13 عاماً في المرحلة الابتدائية والعروس ابنة خال العريس 14 عاماً في بداية المرحلة الأعدادية .

وفي تعليقهم على حفل الخطوبة الذي أثار ضجة في المحافظة ، قال محمد حسن أحد أقارب العروسين في تصريحات لصحف محلية ، الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بين أبناء العائلة للم شمل وبناء عماد أسرة قوية، وربنا يوفقنا دايما في رسم البهجة على وجوه أبناءنا ” .

وتابع ، إننا تعودنا على لم شمل بناتنا على شباب العيلة، حتى نحافظ عليهم في ظل ظروف وصعوبات الحياة وانتشار الطلاق .