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خطوبة طفلين تثير ضجة بين المواطنين في مصر

خطوبة طفلين تثير ضجة بين المواطنين في مصر
القاهرة(صدى):

في ظل ما تبذله مؤسسات حقوق الإنسان وحماية الأطفال لإيقاف مسلسل خطوبة وزواج الأطفال ، شهدت إحدى قرى مصر بمحافظة الغربية زواج طفلين ، حيث لم يتجاوز عمر العريس 13 عاماً في المرحلة الابتدائية والعروس ابنة خال العريس 14 عاماً في بداية المرحلة الأعدادية .

وفي تعليقهم على حفل الخطوبة الذي أثار ضجة في المحافظة ، قال محمد حسن أحد أقارب العروسين في تصريحات لصحف محلية ، الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بين أبناء العائلة للم شمل وبناء عماد أسرة قوية، وربنا يوفقنا دايما في رسم البهجة على وجوه أبناءنا ” .

وتابع ، إننا تعودنا على لم شمل بناتنا على شباب العيلة، حتى نحافظ عليهم في ظل ظروف وصعوبات الحياة وانتشار الطلاق .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين

مبروك وباالرفاء والبنين .. الله كريم ..

[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين

المصارية هالكين ام البشرية في برامجهم عن الاعراف والقوانين وهم مشاكلهم اللي عندهم اكبر مشاكل بالدنيا

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